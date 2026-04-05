El Club Deportivo Guadalajara dio a conocer su convocatoria para enfrentar a Pumas en la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026, en un duelo clave para sus aspiraciones en la recta final del campeonato.

El Rebaño Sagrado llega con la intención de mantener el buen paso, por lo que apostará por lo mejor de su plantel disponible. La principal novedad en la lista es el regreso de Luis Romo, quien vuelve tras superar una lesión muscular que sufrió a finales de febrero.

El mediocampista logró completar su proceso de rehabilitación y ya se encuentra en condiciones de reaparecer, lo que representa una opción importante para fortalecer el medio campo rojiblanco en un partido de alta exigencia.

Luis Romo regresa a una convocatoria de Chivas.

La convocatoria complete de Chivas para medirse a Pumas

– Raúl Rangel

– Óscar Whalley

– Gilberto Sepúlveda

– Miguel Tapias

– Bryan González

– José Castillo

– Miguel Gómez

– Daniel Aguirre

– Diego Campillo

– Jonathan Pérez

– Brian Gutiérrez

– Efraín Álvarez

– Rubén González

– Luis Romo

– Ricardo Marín

– Yael Padilla

– Ángel Sepúlveda

– Hugo Camberos

– Roberto Alvarado

– Richard Ledezma

– Armando González

– Santiago Sandoval