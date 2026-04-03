Raúl Rangel ha comenzado a llamar la atención de clubes europeos tras su destacada actuación con la Selección Mexicana en la más reciente Fecha FIFA, en la que mantuvo el arco en cero ante Portugal y solo recibió un gol frente a Bélgica. Además, su notable juego con los pies lo ha colocado como un perfil muy atractivo para el futbol del Viejo Continente, donde esa cualidad es cada vez más valorada en los porteros.

De acuerdo con información de Jesús Bernal, periodista de ESPN, ya habría llegado la primera oferta formal desde Europa por el arquero rojiblanco, proveniente del FC Copenhague. Sin embargo, Chivas decidió rechazarla al considerar que no alcanzaba los 6 millones de euros que han fijado como precio mínimo para dejar salir al Tala en este mercado.

Jesús Bernal ya ve afuera de Chivas a Raúl Rangel.

Si bien es cierto que el Guadalajara tiene plena libertad para tasar a sus jugadores, también es una realidad que el monto solicitado podría complicar seriamente una posible transferencia. En muchos casos, las valuaciones de plataformas como Transfermarkt no reflejan necesariamente lo que los clubes están dispuestos a pagar, especialmente en posiciones como la portería.

Ejemplos sobran en el mercado internacional: porteros consolidados como David Ospina o Fernando Muslera fueron transferidos a Europa por cifras inferiores a los 4 millones de euros, mientras que otros casos como el de Ederson comenzaron con montos mucho más bajos antes de explotar. En este contexto, los 6 millones que pide Chivas, sumados a la falta de pasaporte comunitario, podrían percibirse como una cifra elevada, reduciendo el número de pretendientes reales para el guardameta.

Raúl Rangel termina contrato con Chivas en verano de 2028 y podría irse gratis en ese momento

Más allá de lo deportivo, donde Chivas podría beneficiarse de mantener a su portero titular el mayor tiempo posible, en lo económico existe un punto clave: el contrato de Raúl Rangel finaliza en el verano de 2028. Esto significa que, de no concretarse una venta antes, el jugador podría salir como agente libre, dejando al club sin recibir ingresos por su transferencia.

Por ello, el periodo posterior al Mundial podría representar la mejor ventana para negociar su salida, ya que una buena actuación internacional elevaría su valor de mercado. De lo contrario, mantener una postura rígida en el precio podría terminar siendo contraproducente tanto para el club como para el propio jugador en sus aspiraciones europeas.