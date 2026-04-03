Raúl Rangel firmó dos actuaciones destacadas con la Selección Mexicana ante Portugal y Bélgica, consolidándose especialmente en el primero de esos encuentros al mantener su portería en cero. Sin embargo, más allá de sus atajadas, su juego de pies volvió a robarse los reflectores, una cualidad que hoy en día es altamente valorada en Europa y que ya lo habría puesto en el radar de varios clubes del Viejo Continente.

De acuerdo con reportes del periodista Jesús Bernal, el FC Copenhague ya habría presentado una oferta formal por el arquero rojiblanco, misma que fue rechazada por Chivas. La razón es clara: la directiva del Guadalajara no estaría dispuesta a dejar salir a su portero titular por menos de 6 millones de dólares, cifra que el conjunto danés no alcanzó en su propuesta inicial.

En este contexto, el propio Raúl Rangel ha dejado claro que su gran objetivo individual es jugar en Europa, por lo que, en caso de que las ofertas no cumplan con las expectativas del club, existe una alternativa: esperar a que finalice su contrato para salir como agente libre. Según datos de Transfermarkt, su vínculo con Chivas se extiende hasta el verano de 2028, lo que marcaría la fecha clave en este escenario.

Raúl Rangel vivió una Fecha FIFA muy destacada.

Sin embargo, este camino también implica riesgos, ya que el factor edad juega un papel importante en el mercado internacional. Actualmente, el Tala tiene 26 años, pero si decide esperar hasta el final de su contrato, llegaría a Europa con 28 años, una etapa en la que las oportunidades suelen reducirse, especialmente para porteros que buscan dar su primer salto al futbol europeo.

El Mundial será la vitrina perfecta para Raúl Rangel y podría hacer que lleguen más ofertas por él

Otro factor clave en esta ecuación es la Copa del Mundo, ya que Raúl Rangel apunta a ser el portero titular de la Selección Mexicana, lo que lo convertiría en uno de los jugadores más observados del plantel. En este sentido, una buena actuación en el Mundial podría detonar ofertas de clubes de mayor jerarquía en Europa, elevando tanto su valor como las opciones disponibles.

Por ello, no sería descabellado pensar que tanto Chivas como el propio jugador hayan decidido rechazar la oferta del FC Copenhague, apostando por un escenario más favorable tras el torneo internacional. La lógica es clara: evitar cerrarse puertas prematuramente y esperar a que el escaparate mundialista multiplique las oportunidades.