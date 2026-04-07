Raúl Rangel dejó de ser una promesa y ahora es una realidad en Chivas y en la Selección Mexicana, convirtiéndose en un referente del conjunto rojiblanco gracias al gran momento futbolístico que está viviendo y que presume jornada a jornada.

Sin embargo, el Tala ha aceptado públicamente que el duelo contra Pumas, que el Guadalajara logró empatar en el último suspiro gracias a un gol de Armando González, dejó una enseñanza importante, en el que es necesario corregir para no repetirlo en la Liguilla.

El guardameta rojiblanco admitió que el equipo ha cometido equivocaciones que les ha complicado varios partidos; sin embargo, el duelo contra los felinos fue una fuerte llamada de atención de que deben de corregir ciertos aspectos, ya que considera que cometer esos errores en una ronda de eliminación directa, podría frustrar el sueño de ser campeones.

“Fue un descuido al inicio, dos jugadas muy puntuales cositas por mejorar. Nos ha pasado en otros partidos y creo que tenemos que mejorar eso si queremos seguir aspirando al título. Este tipo de partidos, en una Liguilla, te dejan fuera“, explicó el cancerbero en entrevista con Telemundo.

La predicción del Tala Rangel sobre Chivas de cara a la Liguilla

“Carecíamos de ese ímpetu, de esas ganas de sacar un partido como este. Nos pasó contra Tijuana el torneo pasado y ahora, con marcadores adversos. El equipo está para grandes cosas y si sigue con esta mentalidad, no lo puedo afirmar, pero creo que vamos a estar disputando seriamente el título“, concluyó el cancerbero del Guadalajara.

Los números del Tala Rangel en el Clausura 2026 con Chivas