Chivas es actualmente el líder del Clausura 2026 con 30 puntos en 12 partidos, una cifra que en la práctica lo coloca ya en la Liguilla. Sin embargo, las dudas han surgido entre la afición por el tema matemático, ya que al observar la tabla aún parecía haber escenarios hipotéticos en los que el Rebaño Sagrado podría quedar fuera de la Fiesta Grande.

En este contexto, Juárez era el único equipo que mantenía con vida esa posibilidad matemática, debido a que cuenta con un partido pendiente ante Querétaro. En un escenario extremo, si Chivas perdía todos sus encuentros restantes y todos los otros equipos en la parte alta de la Tabla sumaban victorias consecutivas, los Bravos aún podían aspirar a alcanzarlos en puntos.

Sin embargo, el empate de Juárez ante Puebla terminó por cambiar completamente el panorama. Aunque todavía tienen 15 puntos por disputar, los cruces directos entre equipos como Atlas, Tigres y América aseguran que varios rivales dejarán unidades en el camino, lo que en la práctica garantiza que el Guadalajara estará en la Fiesta Grande.

En ese sentido, el periodista Omar Villarreal ha sido uno de los que más ha insistido en la clasificación virtual de Chivas, señalando que el análisis no solo debe centrarse en la tabla, sino también en la combinación de resultados restantes, los cuales hacen imposible que el Rebaño Sagrado quede fuera, aunque la Liga MX aún no lo haga oficial.

Un empate de Chivas ante Pumas este domingo ya haría imposible que Juárez lo alcance

Antes del resultado de Juárez, Chivas necesitaba una victoria para asegurar su lugar sin depender de otros resultados. No obstante, tras el empate de los Bravos, un simple empate del Guadalajara ante Pumas será suficiente para hacer matemáticamente imposible que cualquier equipo lo supere, sellando así su clasificación a la Liguilla.