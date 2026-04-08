Una de las piezas claves de Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX es sin duda Richard Ledezma, quien en las últimas horas volvió a ser criticado por pelearse con un camarógrafo en el Estadio Akron. En medio de la ola de desaprobación por su comportamiento, el futbolista rojiblanco despidió a su abuelo en redes sociales.

No hay duda de que Richy se caracteriza por tener un talento brutal para marcar la diferencia por el carril derecho. Sin embargo, otro de los puntos por los que se destaca es por tener un carácter muy fuerte que lo lleva a pelear con árbitro y rivales en cada metro del campo de juego.

En las últimas horas fue criticado por haberse enfrentado con un camarógrafo que transmitía el partido, a quien Richard Ledezma le recriminaba golpearlo por hacer su trabajo. En redes sociales propios y extraños no vieron esta actitud de la mejor manera.

Ledezma despidió a su abuelo en redes sociales. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto hostil, Richy dio de qué hablar en redes sociales al despedir a su abuelo. “Abuelo, lucha hasta el cielo. No es algo fácil para mí no estar a tu lado y estoy muy orgulloso que tuve la oportunidad de verte. Estas últimas semanas no eran fácil para mí. Te amamos todos, seguirás siendo mi motivación hoy y para siempre”, escribió.

¿Richard Ledezma juega el Mundial 2026?

Una de las grandes dudas que tiene la afición de Chivas es si Richard Ledezma será parte de la selección de 26 jugadores que representará a México en el Mundial 2026. De momento su participación se ha convertido en una incógnita porque Jorge Sánchez parece ser del agrado de Javier Aguirre y ante Portugal de inicio fue Israel Reyes.