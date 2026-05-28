Chivas sigue de cerca todo lo que sucede con Denzell García. En medio de este contexto, Jesús Bernal explicó los motivos por los que deben ir ahora por el futbolista de FC Juárez.

Uno de los futbolistas que sabe muy bien que Chivas quiere quedarse para el Apertura 2026 es sin duda Denzell García. En medio de este contexto, Jesús Bernal le hizo un claro pedido a la directiva rojiblanca al afirmar que este es el momento del Guadalajara para quedarse con el fichaje de la joya de FC Juárez ya que si se va a otro equipo será imposible ficharlo si llega a clubes como América, Toluca, Cruz Azul o Rayados de Monterrey. ¿Lo escucharán?

No hay dudas de que uno de los puestos a reforzar en la plantilla de Gabriel Milito es el de mediocampista defensivo. Es necesario tener un futbolista de mayor calidad y que le compita de la mejor manera a Fernando González, quien en la Liguilla sufrió ante Tigres y Cruz Azul.

Como se sabe, la directiva de Chivas decidió ir a quedarse con una de las joyas de este mercado de pases: Denzell García. Mientras se habla mucho sobre las negociaciones, Jesús Bernal le pidió a la directiva del Guadalajara que si quieren al mediocampista de Bravos el momento para hacerlo es ahora y no en unos años.

Denzell García es buscado por Chivas.

“Si Chivas pretende hacerse de los servicios de Denzell el momento es ahora. Es ahora porque de no ser así va a llegar América, va a llegar Monterrey, va a llegar Cruz Azul, va a llegar Tigres, va a llegar Toluca y en algún momento se lo llevarán y cuando esos equipos se meten en la ecuación y fichan un futbolista es prácticamente imposible para Chivas traerlo de esos clubes al rebaño sagrado”, expresó el periodista de ESPN en su canal de YouTube.

Y agregó: “El momento ideal para poder fichar un jugador pues es cuando está en esas instituciones que sí venden. Caso Marcel Ruiz, Chivas lo tendría que haber comprado cuando andaba en Querétaro, cuando andaba en Xolos. Caso Jordi Cortizo lo tendrían que haber comprado cuando andaba en Querétaro, cuando andaba en Xolos. Luis Romo lo pudieron traer pero porque Chivas dio a su mejor defensa central en aquel momento que era el Chiquete Orosco. O sea, le costó el mejor canterano de Chivas en ese instante cederlo a Cruz Azul para poder traer a Luis Romo, pero el momento era ficharlo en Querétaro. Éric Lira el momento era ficharlo cuando estaba en Pumas y así nos podemos ir con una lista interminable de jugadores”.

¿Cuánto pide FC Juárez a Chivas por Denzell García?

Diferentes reportes señalan que FC Juárez pide 10 millones de dólares para vender la carta de Denzell García. Por esta razón el Guadalajara analiza realizar una oferta con dinero más un jugador, por lo que se especula con la posibilidad de meter a Gilberto Sepúlveda como parte de pago.