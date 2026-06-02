Chivas atraviesa uno de sus mejores momentos deportivos de los últimos años gracias al trabajo realizado por Gabriel Milito. Desde su llegada, el estratega argentino logró transformar al equipo tanto en resultados como en funcionamiento, devolviéndole una identidad clara dentro del terreno de juego. Más allá de llegar cada vez más lejos en la Liga MX, Milito ha conseguido que el Guadalajara vuelva a ser un equipo competitivo, con una idea futbolística definida y capaz de pelear contra cualquier rival.

Precisamente por eso, una de las principales preocupaciones de la directiva rojiblanca es asegurar la continuidad del proyecto. El contrato del técnico argentino concluye en verano 2027, es decir, dentro de aproximadamente un año, por lo que el club deberá tomar decisiones importantes en los próximos meses. Si Chivas quiere mantener la estabilidad que tanto trabajo le costó construir, la renovación de Gabriel Milito se ha convertido prácticamente en una prioridad estratégica, motivo por el cual existen reportes de que las conversaciones ya comenzaron desde hace tiempo.

Gabriel Milito ha dado muy buenos resultados.

Por ahora, cualquier avance importante en las negociaciones deberá esperar. Milito se encuentra disfrutando de su periodo vacacional tras finalizar la actividad del Clausura 2026 y será hasta el próximo 15 de junio cuando vuelva a reportar en Verde Valle. Lo más probable es que sea entonces cuando ambas partes retomen formalmente las conversaciones para definir el futuro del entrenador argentino, quien se ha convertido en una de las piezas más valiosas dentro del proyecto deportivo rojiblanco.

Además del tiempo de duración del nuevo contrato, existen otros factores que deberán negociarse cuidadosamente. Uno de ellos sería una posible mejora salarial, algo habitual cuando un entrenador consigue resultados positivos. Sin embargo, también podrían entrar en la conversación aspectos deportivos. Milito podría buscar una mayor influencia en la construcción del plantel, así como garantías respecto a ciertos refuerzos o decisiones deportivas que considere necesarias para seguir elevando el nivel competitivo del equipo.

La directiva lleva varios meses buscando la renovación de Gabriel Milito, sin éxito hasta ahora

Los intentos por extender el vínculo entre Chivas y Gabriel Milito no son recientes. Desde febrero de este año comenzaron a surgir reportes que señalaban el interés de la directiva por asegurar la continuidad del entrenador argentino a largo plazo. Sin embargo, hasta ahora no se ha alcanzado un acuerdo definitivo. Aunque esto puede responder a múltiples factores propios de cualquier negociación importante, también es cierto que Milito ha despertado interés fuera de México, especialmente desde Sudamérica, y no sería extraño que eventualmente aparezcan opciones atractivas desde Europa, situación que obliga al Guadalajara a acelerar los tiempos si desea blindar a su entrenador estrella.