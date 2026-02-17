En las últimas horas hay una imagen en el Guadalajara que no paró de circular y fue la reunión de Gabriel Milito y Amaury Vergara tras la victoria ante América. En medio de los rumores sobre su supuesta salida de Chivas, dan a conocer que el encuentro de ayer fue para comenzar a negociar la renovación de su contrato. ¿Tan pronto y sin haber ganado un título?

Lo sucedido el último fin de semana en el Estadio Akron dejó a toda el Rebaño Sagrado con la moral alta debido a que se ratificó que el camino construido. La dos grandes pruebas llegarán las próximas dos jornadas cuando enfrente Cruz Azul y Toluca, dos equipos que no paran de marcar la diferencia en la Liga MX.

En medio de este contexto, se habló mucho sobre la continuidad de Gabriel Milito en Chivas debido a que una página de aficionados de Independiente de Argentina lo piden como el presidente del club. Este rumor que fue replicado por varios medios, fue descartado por César Huerta al señalar que desde en el conjunto rojiblanco le confirmaron que se encargaron de que Fernando Gago sea el único que haya pasado por su institución.

Gabriel Milito da garantías a la plana mayor de la directiva de Chivas. (Foto: X / @Chivas)

Sin embargo, ayer el técnico argentino y Amaury Vergara se reunieron y, según Alex Ramírez, comenzar a hablar de la renovación de su contrato. “Ayer ya iniciaron ciertas pláticas para después, con fecha y agenda abierta, para Amaury y él sentarse para una renegociación o una extensión de contrato por dos años más. Milito ya se aventó un torneo, ya vamos en el segundo, tiene contrato por dos años”, reveló el periodista de TV Azteca en su canal de YouTube.

¿Hace bien Chivas en renovar ya a Gabriel Milito?

Sin duda esta es una pregunta válida que toda la afición de Chivas, la afición más seria del futbol mexicano, que debe hacerse porque Gabriel Milito de momento no ganó nada y quedan un año más de contrato. Puede ser muy apresurada la decisión que tomaría el Guadalajara, pero es claro que se debe respaldar este proyecto para ser competitivo en la Liga MX.