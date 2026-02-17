Chivas atraviesa un gran momento en el Clausura 2026, pues no solo llegó a seis victorias consecutivas, sino que la más reciente fue nada menos que ante el América, su máximo rival. Aunque el marcador fue por la mínima, el Guadalajara dominó el partido durante largos tramos, al grado de obligar a André Jardine a modificar su esquema táctico sobre la marcha.

Está claro que a ningún jugador profesional le gusta perder, y menos aún ante su máximo rival. Sin embargo, todo parece indicar que la victoria rojiblanca habría provocado problemas internos en las Águilas, los cuales pudieron verse desde el final del encuentro e incluso frente a las cámaras en la zona mixta.

Al terminar el partido, mientras los jugadores del Rebaño Sagrado festejaban con su afición, Henry Martín reunió al resto del equipo para recriminarlos por el desempeño. Posteriormente, el delantero yucateco fue cuestionado sobre la falta de gol del América y culpó indirectamente a André Jardine con la frase “eso pregúntenselo a André”, lo que evidenció una posible tensión interna.

Por si fuera poco, el periodista Jesús Bernal aseguró que la derrota ante Chivas habría provocado una reunión de emergencia en Coapa este lunes, en la que se discutió el funcionamiento del equipo. Aunque el América ha tenido problemas durante todo el semestre, el Clásico Nacional habría sido la gota que derramó el vaso dentro del vestidor azulcrema.

Chivas, por el contrario, vive un momento de mucha armonía en el vestidor

En contraste, en el Guadalajara todo parece marchar sobre ruedas. El ambiente en las publicaciones oficiales del club, así como en las imágenes antes, durante y después del Clásico, deja ver una gran relación entre Gabriel Milito y sus jugadores, un factor que sin duda está influyendo positivamente en el rendimiento deportivo del equipo.