El lateral derecho fue titular y disputó 85 minutos en la victoria de Pachuca ante Pumas, marcando su regreso a las canchas tras varios meses de inactividad por lesión.

Alan Mozo volvió a disputar un partido oficial después de varios meses de ausencia. El lateral derecho fue titular con Pachuca en la victoria por 3-0 sobre Pumas como visitante, en el encuentro correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2026. El ex futbolista de Chivas permaneció en el campo durante 85 minutos y completó así un esperado regreso tras una larga recuperación.

La reaparición del defensor representa una noticia positiva luego de la grave lesión que sufrió durante el primer semestre del año. Cuando apenas comenzaba su etapa con los Tuzos, Mozo padeció una fractura de tibia y peroné que lo obligó a pasar por el quirófano y lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses.

Alan Mozo volvió a las canchas tras una larga inactividad (Imago7)

A pesar del tiempo de inactividad, el cuerpo técnico de Pachuca le brindó confianza desde el arranque del campeonato. Mozo apareció como titular en Ciudad Universitaria y fue parte de un equipo que mostró autoridad para imponerse por 3-0 frente a Pumas en condición de visitante, iniciando el torneo con el pie derecho.

La lesión había frenado un momento importante en la carrera del lateral derecho. Tras salir de Chivas en busca de continuidad, el defensor encontró una nueva oportunidad en Pachuca, aunque su adaptación quedó interrumpida poco después de su llegada debido al serio problema físico que sufrió.

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¿Alan Mozo debe regresar a Chivas?

Más allá de su presente en los Tuzos, Mozo continúa ligado contractualmente al Guadalajara. El defensor se encuentra cedido a préstamo con opción de compra y de momento, sigue perteneciendo al Rebaño Sagrado. Además, su contrato con Chivas se extiende hasta el verano de 2028, por lo que la institución rojiblanca mantiene derechos sobre su futuro deportivo.