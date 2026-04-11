Las Fuerzas Básicas de las Chivas de Guadalajara aún mantienen la preocupación tras lo ocurrido el pasado domingo en el triunfo del Sub-19 por 3-1 frente a Pumas UNAM, donde Kevin García encendió las alarmas luego de salir lesionado en los minutos finales del encuentro.

El mediocampista ofensivo zurdo, una de las incorporaciones más llamativas del club en 2026, fue protagonista directo en la jugada del tercer gol. Tras recibir un tiro libre en corto, sorprendió a la defensa con una acción individual de gran calidad: se metió al área con habilidad y sacó un remate que derivó en el tanto de Brandon Brocksom tras el rebote.

Kevin García se retiró conmovido tras sufrir lesión ante Pumas (Captura)

Sin embargo, la acción terminó con una imagen inquietante. Luego del disparo, García quedó tendido sobre el césped y obligó al ingreso inmediato del cuerpo médico. El futbolista mostró claros gestos de dolor en su rodilla y no pudo continuar en el partido, siendo sustituido de inmediato.

A casi una semana de lo sucedido, y sin un parte médico oficial por parte del club, la incertidumbre se mantiene en torno a su estado físico. La preocupación no es menor si se tiene en cuenta el perfil del futbolista: Kevin García llegó este mismo año a la institución como una apuesta a futuro dentro del proyecto de Fuerzas Básicas.

¿Quién es Kevin García?

Nacido en California y con raíces mexicanas, el juvenil es considerado una de las promesas mexicoestadounidenses a seguir. Parte de su formación se dio en el entorno del Barcelona en Estados Unidos, donde desarrolló un estilo de juego marcado por la técnica, la creatividad y el desequilibrio en el último tercio. Incluso, ya había tenido roce profesional a temprana edad en el futbol estadounidense, lo que reforzó su proyección antes de dar el salto a Chivas. En ese contexto, cualquier lesión de gravedad podría significar un freno sensible en su crecimiento dentro del club.