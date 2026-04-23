Chivas tiene un último partido por disputar en la fase regular del Clausura 2026, en el cual enfrentará a Xolos de Tijuana, un rival que ha recuperado sensaciones positivas en las últimas jornadas. El conjunto fronterizo suma tres victorias, un empate y solo una derrota en sus últimos cinco partidos, lo que obliga a Gabriel Milito a preparar cada detalle con precisión para cerrar el torneo de la mejor manera.

Luis Romo se perderá el partido contra Xolos.

Sin embargo, el verdadero dolor de cabeza para el estratega rojiblanco estará en la línea defensiva, ya que dos piezas habituales no podrán estar disponibles para este encuentro. José Castillo se perderá el partido por una molestia muscular, mientras que Luis Romo no podrá jugar debido a la acumulación de tarjetas amarillas, situación que obligará a realizar ajustes importantes en la alineación.

En el caso de Romo, la solución parece bastante clara, ya que Diego Campillo ha ocupado su lugar como líbero en distintos momentos del torneo, al grado de que el propio Romo llegó a desempeñarse como mediocampista gracias al buen nivel mostrado por el canterano rojiblanco. No obstante, la ausencia de José Castillo representa un reto mayor, considerando la regularidad que había mostrado a lo largo del campeonato.

José Castillo volvería hasta la Liguilla con Chivas.

Para cubrir la baja de Castillo, quien había disputado todos los partidos del torneo hasta ahora, las opciones naturales dentro del plantel son Gilberto Sepúlveda y Miguel Tapias, ambos defensas centrales con experiencia suficiente para asumir la responsabilidad. Sin embargo, la principal incógnita radica en la poca actividad que han tenido, ya que prácticamente no han sumado minutos en el presente torneo, lo que podría afectar su ritmo de competencia.

La otra opción para suplir a José Castillo: Ángel Chávez del Tapatío

Otra alternativa que podría considerar Gabriel Milito es Ángel Chávez, defensor que ha llamado la atención del cuerpo técnico gracias a su rendimiento con el Tapatío. No obstante, su participación hasta ahora ha sido únicamente con la filial rojiblanca, por lo que su posible inclusión dependerá también del calendario del equipo en la Liguilla de Expansión, donde el conjunto filial ya disputa los Cuartos de Final, obligando a tomar una decisión estratégica entre ambos proyectos.