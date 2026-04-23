Chivas sacó un amargo empate del partido contra Necaxa la noche de este miércoles, en un encuentro donde quedó la sensación de que el equipo merecía mucho más que el 0-0 final. Si bien hubo oportunidades que no lograron concretar, también es cierto que el arbitraje volvió a perjudicar al Guadalajara, especialmente tras no señalar un penal que pudo haber cambiado por completo el rumbo del partido.

Este episodio no es un hecho aislado, ya que se suma a una serie de decisiones arbitrales polémicas que han afectado al Rebaño Sagrado en las últimas jornadas. Aunque es normal que existan errores en cualquier encuentro, hay al menos cuatro jugadas recientes que pudieron haberse corregido con una simple revisión del VAR, instancia que en estos casos ni siquiera fue utilizada.

El primero de estos casos fue la plancha de Cristian Reyes sobre Omar Govea, una acción en la que el rival impactó con toda la planta del pie sobre la rodilla del mediocampista rojiblanco y que, para muchos analistas, merecía una expulsión inmediata. Posteriormente, en los encuentros contra Pumas y Tigres, Fernando González recibió fuertes entradas que tampoco fueron sancionadas con tarjeta roja, a pesar del evidente riesgo físico que representaban.

A esta lista se suma el empujón sobre Bryan González cuando ya se perfilaba para recibir el balón completamente solo dentro del área frente a Necaxa, una jugada que fue duramente criticada en redes sociales. La polémica no solo se centró en la decisión tomada en cancha, sino también en la ausencia de revisión en el VAR, lo que dejó la sensación de que se afectó directamente el resultado del partido.

Los ojos de la Liga MX estarán en el Chivas vs Xolos, incluyendo el arbitraje

Considerando que el siguiente partido será decisivo para definir posiciones importantes en la tabla y al posible ganador del premio económico de la temporada, está claro que el encuentro entre Chivas y Xolos tendrá una atención especial por parte de aficionados, analistas y autoridades. Por lo tanto, se espera que el arbitraje tenga una actuación mucho más precisa, evitando nuevas polémicas que puedan influir directamente en un duelo que será clave para el cierre del torneo.