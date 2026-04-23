Chivas viene de tener un duro partido contra Necaxa luego de haber igualado sin goles en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Tras el partido se confirmó la peor noticia para Gabriel Milito debido a que para el juego contra Tijuana no podrá contar con Luis Romo tras haber recibido su quinta amarilla por protestar.

Sin duda lo vivido ayer a más de un aficionado del Guadalajara le ha molestado debido a que el árbitro del partido no le cobró dos penales claros que pudieron haber significado la victoria y asegurarse ser superlíderes del Clausura 2026.

Por otro lado, el juego contra Necaxa dejó una mala noticia para Chivas debido a que perderá a un jugador clave de su alineación. Se trata de Luis Romo quien recibió su quinta amarilla y se perderá el partido ante Tijuana en el Estadio Akron.

Luis Romo será baja ante Tijuana. (Foto: IMAGO7)

De esta manera, el Guadalajara tendrá que meter mano nuevamente entre los suplentes para solucionar la ausencia del capitán. Seguramente Diego Campillo volverá a ser líbero con Daniel Aguirre y Miguel Tapias como stopper, mientras que en el medio seguramente Brian Gutiérrez y Fernando González serán titulares.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Tijuana?

El próximo partido de Chivas ante Tijuana por la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX comenzará a las 19:07 del Centro de México en el Estadio Akron. El partido se podrá ver solamente por Amazon Prime en México, mientras que por Telemundo en Estados Unidos.