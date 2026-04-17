El banquillo del América podría tener un giro importante de cara al próximo año futbolístico, ya que de acuerdo con información del periodista Carlos Ponce de León, la directiva azulcrema ha puesto en la mira a Matías Almeyda como una de sus principales opciones para asumir la dirección técnica.

El interés por el estratega argentino no es casualidad, pues cuenta con un perfil probado en el futbol mexicano, donde dejó huella durante su paso por Club Deportivo Guadalajara, con el que consiguió títulos importantes.

Sin embargo, el conjunto de las Águilas no está solo en la carrera, ya que Cruz Azul también ha sido vinculado con Matías Almeyda, en medio de las dudas que dejaron los proyectos de Nicolás Larcamón y André Jardine tras sus respectivos tropiezos en la Concachampions.

Por ahora no hay nada definido, pero el interés es real según Carlos Ponce de León y podría tomar fuerza en las próximas semanas, conforme se acerque el cierre del Torneo Clausura 2026 y los equipos comiencen a tomar decisiones clave rumbo al siguiente semestre.

Matías Alemyda suena para dirigir al América.

Cabe señalar que Matías Almeyda no es la única opción que analiza la directiva del América. En la baraja de candidatos también figuran Guillermo Almada y Diego Alonso; sin embargo, el estratega argentino parte como el principal favorito de Emilio Azcárraga.

¿A qué equipos ha dirigido Matías Almeyda?