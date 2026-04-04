Armando González se ha convertido en uno de los nombres más discutidos en el entorno de la Selección Mexicana, especialmente porque su lugar en la lista final rumbo al Mundial de 2026 parece estar en duda. A pesar de su gran momento, reportes de Jesús Bernal señalan que Javier Aguirre se inclinaría por Germán Berterame, lo que dejaría fuera al delantero de Chivas en una de las decisiones más polémicas del proceso.

Esta situación no ha pasado desapercibida, y los comentaristas Christian Martinoli y Luis García decidieron pronunciarse de forma contundente a través de su programa, donde armaron su propia lista para el Mundial, tratando de predecir la que será la definitiva. En ese ejercicio, le enviaron un mensaje directo a Aguirre: “Vasco, ya déjate de mamadas, aquí está (la lista)”, dejando clara su postura sobre lo que consideran la mejor convocatoria posible.

En dicha lista elaborada por los llamados Farsantes con Gloria, Armando González sí aparece contemplado, e incluso también incluyen a Germán Berterame, evitando así cualquier tipo de conflicto en la delantera. Esto refuerza la idea de que para muchos analistas no es necesario sacrificar a uno por otro, sino que ambos podrían coexistir dentro del mismo plantel.

Con este mensaje, Martinoli y Luis García dejaron en claro que sería un error dejar fuera al delantero mexicano más en forma del momento. Y es que los números respaldan a la Hormiga: suma 10 goles en 12 partidos en el torneo actual, mientras que Berterame apenas ha anotado un gol en los últimos 10 partidos del Inter Miami, lo que intensifica el debate en torno a la decisión final.

Javier Aguirre podría decidirse por Armando González para trabajar en su concentración especial

Un factor que podría inclinar la balanza es la polémica convocatoria extraordinaria que Javier Aguirre planea realizar previo al Mundial, misma que ha defendido pese a las críticas. En este contexto, Armando González destaca como el único centro delantero de la Liga MX entre los candidatos, lo que podría convertirlo en una pieza clave durante ese periodo de trabajo.

Armando González alza la mano en Selección.

De no ser considerado, el cuerpo técnico del Tri correría el riesgo de trabajar varias semanas sin un delantero centro natural disponible, lo que restaría aún más coherencia al proyecto. Por ello, la presencia de la Hormiga no solo responde a su nivel actual, sino también a una necesidad estructural dentro del equipo, algo que podría terminar jugando a su favor en la decisión final.