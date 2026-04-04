Durante la pasada Fecha FIFA, en la que Chivas no tuvo actividad en Liga MX, una de las alternativas para seguir de cerca al Rebaño Sagrado fue el partido del Tapatío ante Mineros de Zacatecas en la Liga Expansión. Sin embargo, lo que llamó la atención de muchos aficionados fue que esta semana la filial rojiblanca no tendrá partido correspondiente a la jornada.

Esto se debe a un tema estructural del torneo, ya que la Liga Expansión cuenta con 15 equipos, un número impar, lo que obliga a que en cada jornada un club tenga descanso obligatorio. En esta ocasión, el turno de no tener actividad en la Jornada 13 le corresponde al Tapatío, por lo que volverá a competir hasta la siguiente fecha.

No obstante, el equipo sí tendrá actividad oficial este martes ante Tlaxcala, aunque no será por la jornada regular. Este encuentro corresponde a un partido pendiente que fue suspendido previamente por motivos de seguridad tras los acontecimientos ocurridos en Jalisco durante el mes de febrero.

Con el torneo entrando en su fase decisiva, cada punto cobra una relevancia mayor para el Tapatío, por lo que este duelo ante Coyotes se vuelve fundamental. Pepe Meléndez y su equipo están obligados a buscar la victoria para mantenerse en una posición favorable rumbo a la Liguilla.

Solo le quedan tres partidos al Tapatío antes de iniciar su camino en la Liguilla

El Tapatío afronta la recta final del Clausura 2026 con solo tres partidos por disputar, comenzando con el ya mencionado duelo pendiente ante Tlaxcala. Posteriormente, recibirá al Irapuato el sábado 11 de abril y cerrará la fase regular visitando a Dorados el viernes 17, en una serie de encuentros que serán clave para definir su posición en la tabla general de cara a la Liguilla.