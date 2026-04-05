En el Estadio Akron, Chivas vivió un partido no apto para cardíacos debido a que pasó de perderlo por dos goles de diferencia a empatar agónicamente gracias a un doblete de Armando González ante Pumas. Tras el partido Efraín Juárez habló en conferencia de prensa en el que afirmó que perdieron ante el mejor equipo en números y que el arbitraje a veces te da y otras veces no.

En conferencia de prensa, el entrenador de los Universitarios se mostró contento por el partido que llevó adelante su equipo. “Feliz por ver a mi equipo que juega como quiero que juegue porque los jugadores se matan dentro de la cancha. Porque sigue el plan del partido, porque tácticamente todo lo que pensamos en la semana nos salió. Contra un equipo que es el mejor en número, líder en casa. Estoy feliz. Después es futbol”, comentó el timonel del equipo de Ciudad de México.

Por otro lado, sobre el penal que le cobraron a Chivas en el último minuto y que Armando González lo cambió se mostró en desacuerdo al afirmar que el arbitraje a veces te da y otras veces te quita. “Al final con la decisión del árbitro, que siempre la respetamos, a veces te da y a veces te quita. Pero estoy muy feliz”, cerró.

Efraín Juárez contento por el partido ante Chivas. (Foto: IMAGO7)

Cabe destacar que una victoria de Pumas ante el Guadalajara les hubiera permitido acortar la distancia con Toluca ya que igualaba su línea de puntos. Con este resultado los Universitarios son quintos debido a que Pachuca los superó.

¿Cómo marcha Chivas en la tabla general de posiciones del Clausura 2026?

Chivas llega a este partido por el Clausura 2026 como líder en solitario de la tabla general de posiciones con 31 puntos. Cabe destacar que la victoria lo iba a afianzar en lo más alto de un campeonato, pero una derrota frente a Pumas no los hacía caer de esa posición porque Toluca y Cruz Azul perdieron ante Querétaro y Pachuca respectivamente.