En la previa al duelo ante Pumas este domingo 5 de abril, Chivas llega envuelto en una dinámica distinta a la de torneos recientes: orden, menos ruido externo y un ambiente que acompaña lo deportivo. En ese contexto, el trabajo de Gabriel Milito junto a la directiva encabezada por Javier Mier y Alejandro Manzo empieza a ser tema de conversación, incluso fuera del entorno rojiblanco.

Quien puso el foco en ese cambio fue Arturo Villanueva, hoy analista televisivo tras su paso por la estructura del club. En el programa La Última Palabra de Fox Sports, fue claro al destacar un importante giro dentro del vestidor rojiblanco: “Yo te digo un punto más a favor de la directiva y de Milito. Desde que llegó esta directiva y Milito, no volvimos a hablar de ni un tema extra cancha de Chivas. No ha vuelto a decirse nada de un tema extracancha en Chivas”.

Una lectura que no fue aislada. En la misma mesa, Eduardo de la Torre coincidió con ese diagnóstico y reforzó la idea de un vestidor más estable: “Tiene que ver mucho el ambiente ahora generado. Cuando el entorno está más parejo, el jugador responde mejor. Y hoy se nota en Chivas, no hay distractores, están enfocados en competir”. Para el Yayo, ese equilibrio termina impactando directamente en el rendimiento dentro de la cancha.

Vale recordar que durante etapas anteriores, el Guadalajara convivió con episodios extradeportivos recurrentes que terminaban condicionando resultados y continuidad de procesos. En ese sentido, la comparación que plantea Villanueva toma mayor peso: menos conflictos visibles y una línea de trabajo más clara bajo la conducción de Gabriel Milito y la gestión de Mier y Manzo, algo que empieza a reflejarse tanto en el funcionamiento como en la percepción externa.

¿Quién es Arturo Villanueva?

El propio Arturo Villanueva conoce de cerca la interna rojiblanca: en Chivas trabajó en áreas de desarrollo, fuerzas básicas y scouting, con énfasis en la captación de talento del mercado mexicoamericano. Su trayectoria también es amplia en la Liga MX, donde destaca su paso por Querétaro como parte de una directiva que llevó al club a una final y concretó fichajes de alto impacto como Ronaldinho Gaúcho. Su mirada adquiere un peso particular: alguien que estuvo dentro de la institución y que hoy, desde los medios, señala como acierto principal el cambio de ambiente que atraviesa el equipo bajo la gestión actual.