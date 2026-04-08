Chivas Femenil es uno de los equipos más importantes de toda la Liga MX, no solamente por su enorme convocatoria, sino por su constante protagonismo, por lo que cada ocasión en que el equipo fracasa en su misión de conseguir el título, la afición busca culpables.

Hace unos meses se fortaleció el rumor de que en el Guadalajara estaban analizando la continuidad de la Directora Deportiva, Nelly Simón, en donde comenzaron a surgir nombres de candidatas para reemplazarla en la estructura rojiblanca.

El nombre que cobró más fuerza fue el de la exfutbolista, Tamara Romero, quien fue relacionada con el chiverío femenil a finales del 2025; sin embargo, su llegada al redil nunca se concretó y Simón continuó al frente del proyecto tapatío.

Sin embargo, ahora el narrador y comentarista de TUDN y Chivas TV, Antonio Camacho, reveló que Tamara Romero ahora apuntaría a ser la nueva Directora Deportiva del Atlante Femenil, debido a que la franquicia de los azulgranas se sumará a la Primera División a partir del Apertura 2026.

¿A qué se dedica actualmente Tamara Romero?

Después de ponerle fin a su carrera como futbolista profesional, Tamara Romero recibió la invitación a formar parte de la estructura directiva del Pachuca, integrándose como Gerente Deportiva, en donde ya consiguió el título con las Tuzas en el Clausura 2025 y puesto que desempeña hasta el día de hoy.