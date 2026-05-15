El exfutbolista de las Súper Chivas destacó el talento que existe en varios jugadores juveniles del Rebaño, por lo que confía en que estén más concentrados que otros canteranos que han pasado inadvertidos.

Chivas se ha convertido en una fuente de talento inagotable gracias al trabajo que se viene realizando desde las fuerzas básicas desde hace varios años, por lo que constantemente siguen debutando futbolistas como Santiago Sandoval, quien se ha convertido en la sensación durante la Liguilla del Clausura 2026.

Es innegable que el canterano del Guadalajara tiene mucho talento, por lo que está ganando protagonismo entre los aficionados y hasta en los medios de comunicación, por lo que el exjugador de las Súper Chivas, Missael Espinoza, desea que el juvenil sea bien protegido para que no tenga una carrera efímera.

El exmediocampista recordó a Eduardo López, asegurando que tenía mucho talento, pero que por estar mal aconsejado terminó en el olvido en el mundo futbolístico, por lo que espera que en el Rebaño lo cuiden para evitar que se repita una situación parecida.

“Depende mucho del entorno del jugador y cuando ves a este tipo de jugadores con talento quieres arroparlos, cuidarlos y los prospectas para que en 4 o 5 años sean figuras, la base de la Selección Mexicana y pensar en Europa.

“Pero sí debe ser complicado mantener a ese tipo de jugadores, porque hemos visto en años anteriores y se me viene a la mente la Chofis López, que era un jugadorazo y vemos tristemente dónde termina.

“Veo ciertos jóvenes con esa capacidad de este jugador, pero terminan diluyéndose, perdiéndose. Ojalá no sea el caso de Santiago Sandoval o de la Hormiga González. Que sepan dónde están parados, lo que les va a dejar el futbol si lo hacen con profesionalismo, que no se distraigan”, declaró el exmediocampista del Rebaño en palabras para Claro Sports.

¿Cómo le fue a la Chofis en Chivas?

El canterano debutó en el 2013; sin embargo, fue hasta el 2015 que su carrera despuntó bajo la tutela de Matías Almeyda, quien supo explotar el talento del canterano convirtiéndolo en uno de los motores ofensivos del Guadalajara que conquistó Liga, dos Copas MX, una Supercopa MX y una Concachampions.

¿Qué ha sido de la Chofis López en la actualidad?

El mediocampista surgido del Guadalajara se metió en problemas en Pachuca, por lo que decidió rescindir su contrato a finales del 2025; sin embargo, no ha encontrado cabida en el futbol profesional, por lo que ahora estaría jugando en la talacha.

Por si fuera poco, la Chofis tendría algunos negocios, en donde sobresale un centro nocturno en Pachuca, en donde inclusive hace unos meses fue víctima de la delincuencia.