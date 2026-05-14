El exfutbolista del Guadalajara vivió un duelo de mucho estrés en donde los ánimos se calentaron y llegaron a los empujones.

La carrera del futbolista no suele ser tan extensa como los jugadores desearían, por lo que tienen que buscar alternativas para seguir generando ingresos, por lo que este exfutbolista de Chivas está incursionando en la Kings League en este 2026.

Josecarlos Van Rankin se alejó de las canchas profesionales desde hace varios meses, por lo que encontró en esta nueva y famosa competencia una oportunidad para mantenerse en activo tras ser fichado en el Peluche Caligari, escuadra comandada por los influencers Werevertumorro y Escorpión Dorado.

En la recta final del campeonato, el Peluche Caligari se midió a los Aniquiladores, en donde los segundos lograron avanzar al Final Four, en donde el canterano de los Pumas habría terminado muy molesto, protagonizando un conato de bronca.

¿Conato de bronca fue por frustración de Josecarlos Van Rankin?

A través de redes sociales, tanto Josecarlos Van Rankin y Martín Rodríguez comentaron la publicación en donde se reportó el incidente, en donde ambos negaron que la diferencia se debiera por “no saber perder”, sino por calentura dentro del terreno de juego.

¿Cómo le fue a Josecarlos Van Rankin como jugador de Chivas?

Pese a que sorprendió por su buen nivel, la llegada de Ricardo Peláez a la directiva rojiblanca fue el motivo que lo llevó a salir de la institución, debido a que el directivo decidió la contratación de José Madueña, quien terminó siendo un fiasco para los rojiblancos, comenzando el peregrinar de Van Rankin en la Liga MX y la MLS.