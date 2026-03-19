Con el Mundial 2026 a menos de 90 días, en Chivas comienza a crecer una preocupación inevitable: el gran nivel del equipo también está llamando la atención de la Selección Mexicana. Esto significa que cada vez más jugadores rojiblancos podrían ser convocados por Javier Aguirre, provocando bajas sensibles justo en el momento más importante del torneo, la Liguilla, donde se define todo.

El panorama es aún más complejo por la propia identidad del club. Mientras otros equipos pueden recurrir a extranjeros para suplir ausencias, Chivas está limitado a su plantel actual, lo que reduce el margen de maniobra. En este contexto, Gabriel Milito habló por primera vez sobre estas posibles bajas y dejó claro cómo planea afrontarlas de cara a la fase final.

El técnico argentino se mostró tranquilo ante el desafío. En la conferencia de prensa después del partido contra León, aseguró estar satisfecho con el rendimiento de todo el plantel, tanto titulares como suplentes, y explicó que su prioridad es que el funcionamiento colectivo se mantenga sin importar quién esté en la cancha. Para ello, trabajará al máximo con los jugadores disponibles, en quienes dice confiar plenamente para competir en la Liguilla.

Además, Milito destacó el compromiso interno del grupo. Subrayó que todo el plantel trabaja constantemente para mejorar, pero también hizo énfasis en la calidad que posee tanto en el once inicial como en el banquillo. Esa profundidad es la que ha permitido que Chivas se mantenga como uno de los principales candidatos al título del Clausura 2026, incluso ante escenarios adversos.

Los candidatos de Chivas a ser convocados al Mundial y que se perderían la Liguilla del Clausura 2026

En este sentido, una reciente lista filtrada ha encendido aún más las alertas. Entre los posibles convocados para la Fecha FIFA de marzo aparecen nombres clave del Guadalajara como Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González. Aunque no se trata de la lista definitiva, sí es la aproximación más cercana al grupo que Javier Aguirre llevará al Mundial, lo que deja claro que Chivas podría enfrentar la Liguilla con ausencias importantes.