Chivas no pierde el ritmo avasallador en el Clausura 2026 y ahora convirtió al Puebla en su más reciente víctima al golearlos en la cancha del Estadio Akron, en donde Brian Gutiérrez volvió a demostrar que está en gran momento futbolístico.

El mediocampista mexico-estadounidense fue reintegrado a la titularidad con el Guadalajara por decisión de Gabriel Milito y así lo aprovechó al manifestarse en el marcador y convertirse en uno de los generadores de futbol ofensivo de los rojiblancos.

En una jugada en la que el Cotorro González desbordó por la banda izquierda, mandó un centro a primer poste, en donde la Hormiga González no pudo rematar de forma precisa, dejando ahí la pelota para la llegada de Brian Gutiérrez, quien de zurda la empujó al fondo de las redes.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Necaxa por la jornada 16 del Clausura 2026?

El Clausura 2026 ha entrado a su última semana de fase regular, por lo que el torneo tendrá la última jornada doble, por lo que el duelo entre tapatíos e hidrocálidos se llevará a cabo este miércoles 22 de abril en la cancha del Estadio Victoria, duelo que arrancará en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.