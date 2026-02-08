Este sábado, el Tapatío dio un golpe de autoridad al vencer como visitante por 3-1 al Atlante, por la Jornada 5 de la Liga de Expansión MX. Más allá del resultado, una de las grandes figuras de la noche fue Sebastián Liceaga. El joven guardameta rojiblanco sostuvo al equipo en momentos claves y firmó una actuación que refuerza su estatus como uno de los proyectos más interesantes que Chivas tiene bajo los tres postes.

Con apenas 18 años, Liceaga atraviesa un proceso de maduración acelerado. Debutó con el Tapatío cuando tenía 16, fue convocado recientemente a la Selección Mexicana Sub-20 para el Mundial de la categoría -aunque sin sumar minutos- y hoy ya está consolidado como titular en el Filial rojiblanco, acumulando partidos y responsabilidades.

Ante los Potros, el arquero respondió con seguridad en cada exigencia. Atajadas en el primer tiempo para evitar el empate, dominio del área y hasta una doble atajada espectacular sobre el final del encuentro, para sellar una noche formidable bajo los tres postes.

El rendimiento de Liceaga no pasó desapercibido para la afición. En redes sociales, múltiples seguidores destacaron su personalidad, su capacidad de reacción y su proyección, considerándolo un guardameta con futuro en el primer equipo del Guadalajara.

El resumen de Tapatío vs. Atlante