Chivas logró superar a Tigres y jugará la Semifinal de la Liguilla. Hay posibilidades de que el Guadalajara enfrente a América, por lo que repasamos qué resultado debe darse para que haya Clásico Nacional.

Finalmente Chivas logró quedarse con la victoria ante Tigres y se clasificó a las Semifinales de la Liguilla. Tras lo sucedido en el Estadio Akron hay grandes posibilidades para que haya una nueva edición del Clásico Nacional ante América por lo que repasamos qué resultado debe darse esta noche en el último partido de los Cuartos de Final de la Fiesta Grande.

Sin dudas el Rebaño Sagrado dejó claro por qué fue uno de los grandes protagonistas de la fase regular del Clausura 2026. Especialmente porque ayer en el Gigante de Zapopan con seis bajas pasó por encima a una de las plantillas más caras de la Liga MX.

El Guadalajara de Gabriel Milito logró clasificar a la Semifinal de la Liguilla y sabe muy bien que el rival saldrá de Cruz Azul o América. Ayer la Máquina logró superar a Atlas, pero resta saber qué va a suceder con las Águilas de André Jardine frente a Pumas.

Chivas podría enfrentar a América por los Cuartos de Final de la Liguilla. (Foto: IMAGO7)

¿Qué resultado debe darse para que Chivas enfrente a América?

Para que se dé una nueva edición del Clásico Nacional de la Liguilla los azulcremas deben quedarse con la victoria ante los Universitarios por cualquier tipo de resultado. Una derrota o empate los dejaría eliminados y llevaría al Rebaño Sagrado a enfrentar al equipo cementero en la siguiente ronda.

Lo que tiene que suceder para que Chivas enfrente a América en Semifinales. (Foto: Imagen generadada por ChatGPT)

¿Cuándo volverá a tener acción Chivas?

El próximo fin de semana Chivas volverá a tener acción debido a que disputará la Semifinal de la Liguilla del Clausura 2026. El rival está por definirse, pero es claro que deberán jugar el sábado o domingo siguiente.