La Selección Mexicana cerró su actividad en la Fecha FIFA de marzo con un empate 1-1 ante Bélgica en el Soldier Field, en un duelo que funcionó como una pruebas clave para el técnico Javier Aguirre de cara al Mundial 2026.

En este contexto, los futbolistas del Club Deportivo Guadalajara tuvieron actuaciones contrastantes, con rendimientos que abren el debate y podrían influir directamente en las decisiones finales de cara a la lista rumbo a la próxima fiesta del futbol.

El análisis lo comenzamos con Raúl “Tala” Rangel, quien disputó los 90 minuto, respondiendo en todo momento con seguiridad; sin embargo, poco pudo hacer en el gol de Dodi Lukebakio, pero reafirmó su gran momento y se perfila para ser el portero titular del TRI en la Copa del Mundo.

Brian Gutiérrez fue el jugador de Chivas que más destacó en el encuentro ante Bélgica, disputando 83 minutos, asistiendo a Jorge Sánchez para que se abriera el marcador al minuto 20, pero no solo eso, mostró mucho carácter y le dio distribución al esférico.

Por su parte, Armando González y Roberto Alvarado ingresaron de cambio, pero les costó pesar en el último tercio. En el caso de la “Hormiga” tuvo escasas opciones de cara al arco y su labor se centró en el desgaste y la presión, mientras que el “Piojo” buscó romper líneas con desborde y atrevimiento, aunque se encontró constantemente con una defensa belga bien plantada, mientras que Richard Ledezma se quedó en la banca.

¿Juando reportan a Verde Valle los jugadores de Chivas?

Seguramente, los jugadores de Chivas reportarán en Verde Valle el jueves 2 de abril para meterse de lleno en la preparación para el partido ante Pumas, correspondiente a la Fecha 13 del Torneo Clausura 2026, a disputarse el domingo 5 de marzo en la cancha del Estadio Akron, a las 20:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Amazon Prime.