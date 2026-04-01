LaSelección Mexicana cerró la Fecha FIFA con un balance alentador, luego de medirse ante dos potencias ubicadas en el top 10 del ranking de la FIFA, pues primero, igualó sin goles frente a Portugal el sábado pasado y este martes empató 1-1 con Bélgica, dejando buenas sensaciones en su preparación.

Uno de los jugadores que más destacó en estos dos duelos fue el jugador del Club Deportivo Guadalajara, Brian Gutiérrez, pero prefiere mantener los pies en la tierra de cara a la lista final de Javier Aguirre.

“Uno nunca sabe, yo quiero aportar y dar lo máximo, enseñar mi futbol, la decisión final es de Javier y, como dice, es su decisión y a ver qué pasa”, mencionó el mediocampista en zona mixta.

Cabe destacar que el futbolista de 22 años exhibió personalidad en ambos encuentros, aunque fue frente a Bélgica donde realmente marcó diferencia. Más allá de la asistencia a Jorge Sánchez, su lectura del juego y la manera en que distribuyó el balón le dieron fluidez y sentido al ataque.

¿Qué viene para la Selección Mexicana tras la Fecha FIFA de marzo?

La Selección Mexicana encara la recta final de su preparación con tres compromisos clave antes del arranque del Mundial 2026. En mayo se medirá a Ghana y a Australia, mientras que el 4 de junio enfrentará a Serbia, para después debutar en la Copa del Mundo el 11 de junio frente a Selección de Sudáfrica.