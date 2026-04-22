Chivas tiene un brutal campeonato debido a que no solo juega bien, sino que también es líder del Clausura 2026. A falta de dos partidos para que termine la fase regular, Gabriel Milito y el Rebaño Sagrado reciben una importante noticia ya que revelaron que la Selección mexicana confirmará recién los convocados para el Mundial 2026 el lunes y no antes de que se cierre el campeonato. De esta manera, el técnico argentino tendrá a todos los jugadores concentrados para la jornada 17.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado será uno de los grandes perjudicados porque es un hecho que perderá entre cinco y seis jugadores en la Liguilla. Según lo informado por Gibrán Araige, Javier Aguirre ya habría dejado en la lista final a Raúl Rangel, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González, mientras que David Medrano no saca de la ecuación a Luis Romo.

En medio del cierre de la fase regular de Chivas recibió una importante noticia porque revelaron que la Selección Mexicana anunciará la lista final recién el lunes. “Me dicen que la lista sale el lunes y no mañana para no generar ruido y que se distraigan en esta última semana”, reveló Orvañanos en Claro Sports.

¿Chivas podrá contar con los convocados en la Liguilla del Clausura 2026?

Como se sabe, tanto Chivas como todos los clubes de la Liga MX no podrán contar con los jugadores que Javier Aguirre vaya a convocar a la Selección Mexicana. La idea del Vasco es que los jugadores hagan grupo y lleguen enfocados para la Copa del Mundo 2026.