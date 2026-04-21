El Club Deportivo Guadalajara se juega más que tres puntos en la recta final del Torneo Clausura 2026, y uno de sus hombres clave llegará bajo advertencia para el partido ante los Rayos del Necaxa.

Se trata de Luis Romo, quien disputará dicho encuentro con cuatro tarjetas amarillas acumuladas, por lo que está a una amonestación de perderse el siguiente compromiso de Chivas.

Se espera que el mediocampista sea parte del once para el cotejo correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026, pero con la presión de evitar una nueva tarjeta que lo deje fuera de la última fecha de la Fase Regular.

Luis Romo jugará condicionado el partido ante Necaxa.

En caso de ser amonestado frente a los Rayos del Necaxa, el exjugador de Querétaro, Cruz Azul y Monterrey, no estaría disponible para el choque ante Xolos de Tijuana de la Jornada 17, una ausencia que sería especialmente sensible para el equipo dirigido por Gabriel Milito.

¿Cuándo es el partido de Chivas ante Necaxa?

Cabe mencionar que el duelo entre Necaxa y Chivas se disputará este miércoles 22 de abril en el Estadio Victoria, en punto de las 21:05 horas (tiempo del centro de México), y podrá seguirse a través de ViX, Azteca Deportes y Claro Sports.