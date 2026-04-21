Chivas disputará este miércoles su penúltimo partido de la fase regular del Clausura 2026 visitando al Necaxa, en un encuentro que será determinante para las aspiraciones del equipo rojiblanco. El Guadalajara se juega dos objetivos fundamentales en este cierre de torneo: mantener el liderato de la Tabla General del Clausura 2026 y seguir en la pelea por el primer lugar de la Tabla General de toda la temporada.

Precisamente por la importancia del partido, lo que menos desea el entorno rojiblanco es que exista una nueva polémica arbitral, sobre todo considerando las decisiones que generaron fuertes críticas en los encuentros recientes ante Pumas y Tigres. Por ello, la designación arbitral para este compromiso llamó la atención de muchos aficionados, quienes de inmediato analizaron el historial del silbante elegido.

Entrada de Rodrigo Aguirre sobre Fernando González.

El árbitro designado para este compromiso es Joaquín Alberto Vizcarra, quien se caracteriza por ser uno de los silbantes más jóvenes dentro de la Liga MX, con apenas 30 años. Además, este miércoles marcará apenas su décima designación como árbitro central en Primera División, lo que lo coloca como uno de los elementos con menor experiencia en este tipo de partidos de alta exigencia.

Incluso, Vizcarra nunca ha dirigido un partido oficial de Chivas en Liga MX, siendo Cruz Azul el único de los llamados equipos grandes al que ha arbitrado previamente. Por lo tanto, la expectativa principal es que tenga una actuación sólida y equilibrada, tomando decisiones acertadas que eviten cualquier tipo de controversia en un duelo que será clave para ambos equipos.

Las polémicas arbitrales que han sido protagonistas en los últimos partidos de Chivas

Y es que en los encuentros recientes del Guadalajara, la polémica arbitral ha estado muy presente y ha generado inconformidad dentro del equipo y la afición. El primer caso ocurrió en el duelo contra Pumas, cuando Rodrigo López realizó una plancha sobre Fernando González que muchos consideraron merecedora de tarjeta roja. Posteriormente, en el partido ante Tigres, Rodrigo Aguirre cometió una falta similar sobre el propio Fernando González, jugada que fue sancionada únicamente con tarjeta amarilla, provocando nuevas críticas hacia el arbitraje.