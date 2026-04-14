El último fin de semana Guadalajara no jugó su mejor partido y perdió por 4-1 ante Tigres por la jornada 14 del Clausura 2026. Luego de lo sucedido en Nuevo León, la polémica vuelve a estar debido a que la Comisión Arbitraje decidió no castigar a Maximiliano Quintero a pesar de no expulsar a Rodrigo Aguirre por su planchazo contra Fernando González.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado no se tiene que justificar en una no expulsión sobre lo sucedido en el Volcán. Fue ampliamente superado porque los errores individuales volvieron a decir presentes para que un equipo con grandes individualidades marque la diferencia en cuatro oportunidades que tuvo.

De todas maneras, es claro que el planchazo que recibió Fernando González del Búfalo Aguirre era de roja y que Chivas podría haber tenido una merecida ventaja ante en Tigres ante del primer gol en contra. Tras lo sucedido en Nuevo León, David Medrano confirmó en redes sociales que la Comisión de Arbitraje no va a castigar a Maximiliano Quinteros porque consideran que su accionar fue el correcto.

Búfalo Aguirre le dio un brutal planchazo a Fernando González. (Foto: IMAGO7)

“Apoyados en la Segunda toma la Comisión de Arbitraje en su reunión de hoy decidió que Maximiliano Quintero actuó correctamente al no expulsar al Búfalo Aguirre. En la 1era y 3era toma parece roja clara”, reveló el periodista de Azteca Deportes en X. Según esa toma la interpretación que se hace que va a disputar el balón y el atacante uruguayo no tiene tiempo para sacar el pie por la inercia de la jugada. Sin dudas le falta al aplaudir a su colega.

No es la primera vez que acuchillan a Chivas en el Clausura 2026

En los últimos partidos el Guadalajara recibió claras acuchilladas en el Clausura 2026 que los árbitros decidieron ver para otro lado. Ante Rayados de Monterrey Armando González recibió un codazo de Carlos Salcedo, frente a Pumas Rodrigo López llega tarde y le da duro planchazo al Oso, y el pasado sábado lo realizó por el Búfalo Rodríguez.