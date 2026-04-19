Previo al partido de leyendas entre la Selección Mexicana y Brasil en el Estadio Banorte, se vivió un momento que rápidamente encendió las redes sociales, protagonizado por Adolfo “Bofo” Bautista.

Previo al encuentro, el exjugador histórico del Club Deportivo Guadalajara fue captado en un gesto que no pasó desapercibido tanto por la afición como por los medios de comunicación.

¿Qué pasó entre “Bofo” Bautista y Emilio Azcárraga?

En el video compartido por Récord, se observa cómo el “Bofo” camina cerca de Emilio Azcárraga, quien se encontraba cerca del túnel donde salen a la cancha los futbolistas.

Sin embargo, Adolfo Bautista evita cualquier tipo de interacción con el reconocido empresario y prefiere sacar su celular para no establecer contacto visual.

La escena contrasta con la actitud de otros exseleccionados nacionales, quienes sí se acercaron a saludar al propietario del América, entre ellos Pável Pardo, quien intercambió un saludo cordial.

Cabe destacar que este episodio puede interpretarse a partir de la histórica rivalidad entre Chivas y América; sin embargo, la actitud del “Bofo” Bautista fue solo para Emilio Azcárraga, ya que al término del encuentro mostró una postura distinta al acercarse incluso a Cuauhtémoc Blanco para pedirle un autógrafo en su playera del TRI.