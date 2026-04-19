Con la goleada ante Puebla, las Chivas de Guadalajara no solo sumaron tres puntos: alcanzaron una cifra que remite directamente a sus mejores campañas en torneos cortos. Los 34 puntos que hoy figuran en la tabla de posiciones del Clausura 2026 no son un número más, sino el techo histórico que el club ha tocado en contadas ocasiones a lo largo de su historia reciente.

Ese registro, que se había mantenido como la marca más alta en distintos torneos desde finales de los noventa y principios de los 2000, vuelve a estar vigente en este Clausura 2026. Sin embargo, el contexto actual le da un matiz distinto: a diferencia de aquellas campañas, este equipo todavía tiene margen para ir más allá.

Con dos jornadas por disputarse, el panorama es claro. A Chivas le basta sumar un solo punto para establecer un nuevo récord de puntos en torneos cortos, algo que nunca ha conseguido hasta ahora. Incluso una derrota en uno de los partidos restantes no impediría que, con un empate, pueda reescribir su propia historia.

Más allá de la cifra, el dato no es menor: cada vez que el Guadalajara alcanzó los 34 puntos, terminó siendo protagonista en la fase final. Ese antecedente alimenta la expectativa alrededor de un equipo que no solo gana, sino que empieza a construir una campaña con peso estadístico y simbólico.

Por quinta ocasión, Chivas alcanzó las 34 unidades

El dato puntual es que Chivas ya había alcanzado esta marca en el Verano 1997, Invierno 1999, Clausura 2004 y Clausura 2023, campañas que hasta ahora comparten el récord interno del club. Por eso, cualquier punto que sume en el cierre del torneo no solo romperá esa igualdad, sino que establecerá una nueva referencia histórica para la institución.