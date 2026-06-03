Desde hace varias semanas se hablaba de la posibilidad de que Chivas vaya a por el fichaje de Denzell García. Ayer se confirmó que el Guadalajara decidió no ir por él y la razón de su no llegada no es por Kevin Castañeda.

Uno de los futbolistas que Chivas buscaba fichar para el Apertura 2026 era Denzell García, pero desde el Rebaño Sagrado decidieron sacarlo de su consideración. En diferentes lugares de las redes sociales y medios deportivos se habla de que fue culpa de Kevin Castañeda, pero la verdadera razón es que la directiva del Guadalajara no quiso pagar 10 millones de dólares por la joya de la Liga MX.

A más de un chivahermano le queda bien claro que uno de los puestos a reforzar para el siguiente campeonato es el de la contención debido a que se sufrió con la presencia de Fernando González. El Oso es un jugador que se caracteriza por meter bien el pie al momento de defender, pero en cuanto a la salida del balón controlado falla mucho. Le sucedió ante Atlas en el Clausura 2026 y contra Querétaro en el Apertura 2025.

Por esta razón no era casualidad que Chivas hubiese decidido ir por Denzell García para el Apertura 2026. El objetivo de la directiva rojiblanca era volver a dar un golpe sobre la mesa de la Liga MX y quedarse con uno de los prometedores prospectos del futbol mexicano, por lo que preguntaron condiciones para llevarse al mediocampista.

Denzell García no llegaría a Chivas. (Foto: IMAGO7)

Tras casi dos semanas de rumores, varios insiders del Guadalajara comunicaron, casi al unísono, que desde las oficinas de la Perla Tapatía decidieron bajarse de la pelea por el elemento de los Bravos por el alto costo de su carta, la cual rondaría entre los 8 y 10 millones de dólares según lo informado por César Huerta. De esta manera, queda descartada la posibilidad de que por culpa de la negociación que se lleva adelante por Kevin Castañeda, enorme refuerzo, se haya decidido no ir por elemento de la frontera.

¿Cuánto pagaría Chivas por Kevin Castañeda?

El domingo salió a la luz que Chivas aceleró y acordó la llegada de Kevin Castañeda para el Apertura 2026. Según lo informado por diversos reportes, el Guadalajara pagaría entre tres y cuatro millones de dólares por el mediocampista de Tijuana más un jugador. José María Garrido y Jesús Bernal afirmaron que ese jugador sería Yael Padilla.