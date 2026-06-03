Jordan Carrillo es una de las opciones que sonó para Chivas en el mercado de fichajes, pero ya decidió su futuro.

Jordan Carrillo fue uno de los futbolistas mexicanos que más brilló durante el Clausura 2026. Su rendimiento fue fundamental para que Pumas lograra llegar hasta la Final del torneo, convirtiéndose en una de las piezas más desequilibrantes del campeonato. Su gran nivel llamó la atención de varios equipos importantes de la Liga MX, entre ellos Chivas, cuya afición veía con buenos ojos la posibilidad de incorporarlo como refuerzo para el Apertura 2026, especialmente por su juventud y capacidad para generar peligro en el último tercio del campo.

Tomando en cuenta que la carta del futbolista todavía pertenece a Santos Laguna y que el club lagunero tiene intención de negociar su salida, la opción de verlo vestir la camiseta rojiblanca no parecía descabellada. Sin embargo, todo indica que ese escenario nunca llegará a concretarse, ya que el propio jugador habría tomado una decisión definitiva sobre su futuro, una que lo aleja no solo de Chivas, sino también de otros clubes que estaban siguiendo de cerca su situación.

De acuerdo con información del periodista especializado en fichajes César Luis Merlo, Jordan Carrillo comunicó a la directiva de Santos Laguna su deseo de permanecer en Pumas de manera definitiva. La postura del mediocampista sería clara: no tiene interés en escuchar ofertas de otros equipos como Chivas, América o Cruz Azul, y tampoco contempla regresar a Torreón, apostando por continuar el proyecto deportivo que encontró con los universitarios tras una temporada sumamente positiva.

Si bien el Guadalajara nunca presentó una oferta formal por el jugador, esta decisión prácticamente elimina cualquier posibilidad de verlo llegar a Verde Valle en el corto plazo. Jordan Carrillo quedará simplemente como uno de esos futbolistas mexicanos destacados que periódicamente son vinculados con Chivas debido a su calidad y proyección, aunque en esta ocasión el interés nunca avanzó más allá de los rumores y la expectativa generada entre los aficionados.

Queda pendiente que Chivas confirme el fichaje de Kevin Castañeda, se haría en próximos días

Mientras la opción de Jordan Carrillo se desvanece, hay otra negociación que sí parece encaminada a buen puerto. El fichaje de Kevin Castañeda se encuentra prácticamente cerrado y únicamente faltarían detalles finales para que pueda hacerse oficial. De concretarse, el Guadalajara reforzaría una zona importante del campo con un mediocampista de vocación ofensiva, mientras que Luis Gabriel Rey regresaría para fortalecer la contención, donde competiría directamente por minutos con Fernando González dentro del esquema de Gabriel Milito.