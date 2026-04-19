La contundente victoria del Club Deportivo Guadalajara por 5-0 sobre Puebla, en partido correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026, no fue suficiente para convencer a todos.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Álvaro Morales, quien fiel a su estilo crítico, minimizó la goleada conseguida por nuestras Chivas.

El polémico periodista de ESPN cuestionó el desempeño del Rebaño Sagrado al considerar que el marcador debió ser aún más abultado, tomando en cuenta la diferencia de nivel entre ambos equipos.

“¿Cómo? ¿Sólo le metieron cinco al antepenúltimo lugar de la Liga? Si tan buenas son las Chivas era para anotarle ocho”, escribió el “Brujo” en su cuenta de X.

Cabe mencionar que el conjunto dirigido por Gabriel Milito mostró una de sus mejores versiones, con un ataque efectivo y una defensa sólida que no permitió reacción alguna del rival.

¿Qué viene para Chivas en el cierre del Torneo Clausura 2026?

Al Club Deportivo Guadalajara le resta cerrar la Fase Regular del Torneo Clausura 2026 con enfrentamientos ante Necaxa y Tijuana, compromisos en los que está obligado a sumar triunfos para no poner en riesgo el liderato de la tabla general.

En estos momentos el Rebaño Sagrado se mantiene en la cima con 34 puntos, producto de 11 victorias, un empate y tres derrotas, siendo Pachuca su más cercano perseguidor con 31 unidades.