Ayer por la noche Chivas llevó adelante una brutal actuación debido a que goleó por 5-0 a Puebla en el Estadio Akron. Tras lo sucedido en el Estadio Akron, revelan que no sería extraño que el debut de Óscar Whalley se haga esperar ya que Javier Aguirre quiere que Raúl Rangel siga siendo titular y que llegue a la Copa del Mundo 2026 con ritmo.

El sábado el Guadalajara ya daba de qué hablar debido a que en la Sub-21 el mexicoespañol comenzó a tener minutos. Con la cantera rojiblanca perdió por 2-1 ante la Franja en Verde Valle y fue responsable en el primer gol.

En medio de este contexto, Chivas sabe muy bien que para la Liguilla del Clausura 2026 no podrá contar con Raúl Rangel, quien se perfila a ser titular en la Copa del Mundo, por lo que la gran pregunta que surge es cuándo debutará Óscar Whalley en la Liga MX. Sin embargo, César Huerta reveló que el Vasco Aguirre quiere que el Tala no para de jugar para que llegue con ritmo.

Óscar Whalley se perfila a ser titular en Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Hemos hablado mucho de Whalley, pero no estoy tan seguro porque hay gente en selección que no quieren que deje de parar Tala. Eso. Javier Aguirre no quiere que Tala deje de parar para que no pierda ritmo. Como Amaury prometió todo el apoyo no sé”, reveló el periodista de Diario AS en su canal de YouTube.

¿Cuántos jugadores perderá Chivas por la Selección Mexicana?

De cara a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, Chivas sabe que perderá a varios jugadores por la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. Según lo informado por TUDN, el Vasco citaría del Guadalajara a Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.