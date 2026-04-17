La Selección Mexicana Femenil viene de conseguir una contundente goleada tras imponerse por 9-0 ante Islas Vírgenes de Estados Unidos, en un resultado que confirmó su aparente poderío dentro de esta competición. Tras lo sucedido, repasamos cuándo, a qué hora y cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO su próximo compromiso ante Puerto Rico por las clasificatorias de Concacaf.

El equipo dirigido por Pedro López atraviesa un presente arrollador en el Grupo D, donde suma puntaje perfecto tras tres victorias en tres partidos. Además, cuenta con una diferencia de gol ampliamente favorable, producto de su poder ofensivo, que lo tiene como líder del sector.

En este contexto, la tabla del Grupo D marca una definición directa entre los dos equipos. La Selección Mexicana Femenil lidera con 9 puntos en tres partidos, producto de tres victorias, 30 goles a favor y ninguno en contra. Puerto Rico, su próximo rival, también suma 9 unidades y mantiene el arco en cero, aunque con una diferencia de gol ligeramente inferior (+26). Más atrás aparecen Islas Vírgenes de Estados Unidos y San Vicente y las Granadinas con 3 puntos, mientras que Santa Lucía cierra sin unidades, por lo que el duelo definirá al líder del grupo.

En este contexto, también destacan las presencias de jugadoras de Chivas dentro de la convocatoria, como Blanca Félix y Jazmine Casarez. La arquera forma parte habitual del equipo nacional, mientras que la delantera tuvo participación ingresando en la segunda mitad del último encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan la Selección Mexicana Femenil vs Puerto Rico por las clasificatorias?

El partido se disputará el sábado 18 de abril en el Estadio Nemesio Diez de Toluca. El encuentro está programado para jugarse a las 18:00 horas del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO la Selección Mexicana Femenil vs Puerto Rico?

El partido se podrá ver en México a través de ESPN y también por el canal oficial de YouTube de la Selección Mexicana. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en el Estadio Nemesio Diez.