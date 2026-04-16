El futbol pasa por los gustos de los entrenadores, en donde Gabriel Milito ha sido muy claro con su postura desde que llegó al banquillo de Chivas, en donde ha demostrado en cuáles jugadores confía y en cuáles no, dejándolos al margen hasta en los partidos de preparación tal y como le sucedió a Eduardo García.

El guardameta canterano y bicampeón con el Tapatío en Liga de Expansión apuntaba a ser el relevo natural de Raúl Rangel en la portería del Guadalajara, aunque ese puesto ha sido asignado al mexico-español, Óscar Whalley.

El Dragón tuvo algunas oportunidades de jugar como titular tras una lesión y posteriormente, por una suspensión del Tala, en donde fue ganando terreno por decisión de Gerardo Espinoza, aunque con la llegada de Gabriel Milito ha quedado borrado casi por completo.

El entrenador argentino lo ha dejado de lado, por lo que hace unas semanas se decidió que volviera al Tapatío para poder tener minutos de juego, ya que en el primer equipo los puestos estarían ocupados por Tala Rangel, Óscar Whalley y hasta Sebastián Liceaga, quien ha sido llamado en duelos amistosos o de pretemporada por el timonel sudamericano.

Gerardo Espinoza lo subió a segundo portero, pero eso cambió cuando se marchó el Loco (IMAGO 7)

Óscar Whalley sería el titular en la Liguilla con Chivas

Durante los duelos de pretemporada y amistosos, Gabriel Milito ha decidido darle el voto de confianza a Óscar Whalley, quien pese a que no ha debutado de forma oficial en la Liga MX, el cancerbero tiene experiencia en el futbol de Europa y sería el encargado de cubrir el lugar que dejaría vacante el Tala Rangel cuando reporte con la Selección Mexicana.

Por su parte, Eduardo García ha sido mandado al Tapatío para tener actividad, aunque solamente ha participado en dos partidos en todo el Clausura 2026.

Dragón García estuvo cerca del Mazatlán

Durante el anterior mercado de fichajes, diversos comunicadores dieron a conocer que la directiva del Guadalajara y la gente del Mazatlán habían alcanzado un acuerdo para enviar a préstamo al Dragón García; sin embargo, algo sucedió que se cayó el traspaso y se terminó quedando en el equipo rojiblanco.

Los números del Dragón García en la Liga MX

El cancerbero solamente ha tenido la oportunidad de jugar en dos partidos de Liga MX con el Guadalajara, ambos en el Clausura 2025, en donde ha participado en 180 minutos, contra Necaxa y Puebla, respectivamente, en donde con los hidrocálidos recibió tres goles y contra La Franja firmó el cero.