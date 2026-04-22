No hay dudas de que Chivas tuvo que batallar más de la cuenta ante un Necaxa que necesitaba ganar, pero que solamente decidió hacer un partido físico. Por otro lado, Óscar Whalley demostró que está listo para ser titular en el Guadalajara con una brutal atajada para mantener el cero en la portería rojiblanca.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado tuvo un partido muy impreciso en el que le costó demasiado llegar a la portería de Unsaín. En el segundo tiempo Bryan González, Santiago Sandoval, Brian Gutiérrez y Armando González tuvieron las más claras, pero no pudieron romper el cero.

En el segundo tiempo Óscar Whalley apareció en la única jugada de peligro que tuvo Necaxa con un tiro de larga distancia. El méxicoespañol evitó que caiga el 1-0 de los Rayos con un tiro de Kevin Rosero que iba al palo derecho y que era difícil de ver ante la gran cantidad de piernas que había.

¿Cómo marcha Chivas en la tabla general de posiciones del Clausura 2026?

Como decíamos al principio Chivas se ubica como líder del Clausura 2026 con 35 puntos y a cuatro unidades de Pachuca. Si el Guadalajara gana el próximo sábado ante Tijuana podrá ser superlíder de la Liga MX.