Juan Pablo Vigón habló en conferencia de prensa previo al partido de Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 ante Chivas, destacando la relevancia del encuentro que se disputará en el Estadio Universitario.

“En el papel es un partidazo. Va a ser un partido bueno, de mucho futbol, muy táctico, la gente lo va a disfrutar, nosotros lo vamos a disfrutar”, aseguró el futbolista de Tigres.

En lo personal, el mediocampista no ocultó que estos enfrentamientos tienen un sabor especial, sobre todo por su pasado. Formado en Guadalajara, Jalisco, y con raíces rojinegras, Juan Pablo Vigón reconoció que disfruta medirse frente al Club Deportivo Guadalajara.

“Ya como tema personal, sí disfruté mucho esa final, yo soy de Guadalajara, me gustó quedar campeón allá”, recordó en referencia a la Final del torneo Clausura 2023, en la que los “Felinos” se impusieron al Rebaño Sagrado en el Estadio Akron.

“Jugar contra Chivas siempre es algo importante, entonces va a ser un gran partido y tengo la mentalidad de dar lo mejor para poder seguir avanzando“, sentenció.

¿Cuándo será el partido de Ida de los Cuartos de Final entre Tigres y Chivas?

Cabe mencionar que el partido de Ida de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 se llevará a cabo este sábado 2 de mayo en la cancha del Estadio Universitario, a las 21:15 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Azteca Deportes y Foxone.