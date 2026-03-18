Chivas enfrenta este miércoles al León en su partido pendiente de la Jornada 9, un duelo en el que el Guadalajara parte como favorito para sumar tres puntos clave en la lucha por el liderato. Sin embargo, más allá del presente inmediato, al interior del club ya se trabaja en la planificación del futuro, incluyendo posibles refuerzos para el siguiente torneo y movimientos que podrían llevar a jóvenes promesas al futbol europeo.

Los altos mandos de Chivas ya tienen en la mesa a dos posibles refuerzos para el Apertura 2026

A pesar de que aún faltan varios meses para el inicio del Apertura 2026, la directiva rojiblanca ya comenzó a trabajar en la planeación del plantel. De acuerdo con el periodista Jesús Bernal, el análisis incluye tanto las posiciones que necesitan refuerzos como los jugadores que podrían salir. En este contexto, dos nombres ya están sobre la mesa: Luis Gabriel Rey, actualmente en Puebla, y Víctor “Pocho” Guzmán, quien milita en Pachuca, ambos con posibilidad de regresar al Guadalajara tras finalizar sus respectivos préstamos.

Fernando Hierro podría volver a la Liga MX, pero ya no cono Chivas, sino con el Monterrey

En otro tema, Fernando Hierro estaría cerca de regresar al futbol mexicano tras su paso por el Al-Nassr. Diversas fuentes, como TNT Sports, apuntan a que el directivo español se encuentra en negociaciones con Rayados de Monterrey. Aunque mantiene una buena relación con Amaury Vergara, su salida de Chivas dejó un mal sabor de boca en la afición, que aún no le perdona haber abandonado el proyecto sin haber conseguido títulos.

Fernando Hierro aún tiene buena relación con Amaury Vergara.

Ángel Sepúlveda reveló cómo es su relación y competencia con Armando González

En conferencia de prensa, Ángel Sepúlveda habló sobre su relación con Armando González dentro del equipo. El delantero dejó claro que desde su llegada sabía que la Hormiga era el titular indiscutible, por lo que su rol sería aportar experiencia y competir de forma sana. Además, destacó las cualidades del joven atacante, señalando que es un jugador disciplinado y comprometido, aunque también dejó en claro que trabaja al máximo para ganarse más minutos y protagonismo.

Hugo Camberos podría estar en la mira de Óscar García y el Ajax, pero no hay ofertas formales

Finalmente, uno de los nombres que ha generado interés es el de Hugo Camberos, quien ha sido vinculado con el Ajax tras la llegada de Óscar García Junyent como entrenador interino. Sin embargo, según el periodista César Huerta de AS México, no existe ningún acercamiento formal por parte del club neerlandés. Si bien hay interés de otros equipos y ligas menores, por ahora no han llegado ofertas que resulten realmente atractivas ni para el jugador ni para Chivas.