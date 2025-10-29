Veljko Paunovic, exdirector técnico de Chivas, podría estar ante la oportunidad más importante de su carrera. Tras haber logrado el ascenso del Real Oviedo a Primera División después de 24 años, el estratega serbio fue despedido apenas ocho jornadas después del inicio de la temporada 2025-2026, a pesar de mantener al equipo fuera de los puestos de descenso.

Aunque su salida sorprendió a muchos, Paunovic dejó una buena impresión tanto en Oviedo como en España, donde los aficionados expresaron su descontento por la decisión. Sin embargo, su buen trabajo habría llamado la atención de la Federación de Fútbol de Serbia, que según reportes, está a punto de ofrecerle la dirección técnica de su Selección Nacional.

Veljko Paunovic fue despedido en Real Oviedo.

De acuerdo con el medio serbio Sportklub, Branko Radujko, secretario general de la Federación Serbia de Fútbol, encabezó las negociaciones con Paunovic para contratarlo como Seleccionador. La misma fuente asegura que el anuncio oficial podría hacerse este jueves, con el objetivo claro de clasificar a Serbia al Mundial de 2026.

Actualmente, Serbia ocupa el tercer lugar de su grupo en las eliminatorias de la UEFA. Su próximo partido será ante la ya clasificada Inglaterra, y posteriormente enfrentará a Letonia. Albania, que está en la segunda posición con solo un punto más, jugará contra Andorra e Inglaterra. Por ello, Serbia necesita ganar sus dos encuentros para aspirar al segundo puesto y así asegurar al menos el repechaje.

La afición de Chivas apoyará a Veljko Paunovic en esta nueva etapa

Por ahora, Paunovic se encontraba trabajando como comentarista en DAZN España, pero si esta información se confirma, volvería a los banquillos en un momento clave. En caso de concretarse su llegada, muchos aficionados de Chivas le desearán éxito en esta nueva etapa, especialmente en los duelos que se disputarán durante la Fecha FIFA de noviembre.