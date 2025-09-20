Las Chivas de Guadalajara no han logrado convencer en lo que va del Torneo Apertura 2025, pues apenas están despuntando en la campaña y esto ha generado algunas dudas sobre el entrenador, Gabriel Milito, por lo cual pensar en lo que sucederá a largo plazo parece una misión complicada para la directiva que encabeza Amaury Vergara.

Sin embargo, el Rebaño Sagrado tiene que prestar atención no solo a lo que hacen sus jugadores en la Liga MX, también en los que tienen cedidos en otros equipos como el caso de Daniel Ríos, el atacante que milita en Vancouver de la MLS y que tiene altas posibilidades de regresar a la Perla Tapatía.

Daniel Ríos fue prestado al equipo canadiense al no entrar en planes de Chivas, pero sus números son muy pobres, ya que suma tres anotaciones y dos asistencias en 27 partidos de la presente temporada, razón que lo coloca muy lejos de las posibilidades de que el equipo de la liga estadounidense decida adquirir su carta.

Daniel Ríos apenas marcó un gol con Chivas. FOTO: IMAGO7

Por ello, el delantero y canterano de Guadalajara volverá en diciembre para resolver su futuro con los altos mandos, pues tiene contrato hasta el verano del 2026, por lo que la situación no es sencilla para el director Javier Mier, quien deberá buscar la manera de acomodar al artillero en otra escuadra o alargar su préstamo. Actualmente su valor es de 950 mil dólares, es decir, alrededor de 19 millones de pesos.

Los números de Daniel Ríos en Chivas

El artillero llegó al Rebaño en el 2023, donde jugó alrededor de 22 partidos en un año, pero únicamente marcó un gol, por lo que no fue tomado en cuenta por la dirigencia y fue cedido a Atlante United, que tampoco hizo válida la opción de compra y en el 2025 fue prestado a Vancouver.