Chivas se encuentra en la recta final del Apertura 2025 de la Liga MX, por lo que se prepara para disputar el duelo ante Pachuca. En medio de este contexto, dan a conocer que Gilberto Sepúlveda es del interés de tres equipos mexicanos para el Clausura 2026: FC Juárez, Mazatlán y Tijuana.

No hay dudas de que el Tiba ha quedado a deber y que no es un jugador que termine de convencer a Gabriel Milito. Desde la llegada del técnico argentino el formado en Verde Valle pasó de capitán y titular indiscutido a no ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico, ya que lo utilizan como la última opción.

En medio de la recta final del Apertura 2025 y con la Liguilla cada vez más cerca, la directiva de Chivas delinea la mejor plantilla que el Clausura 2026. Es por este motivo que ya analizan posibles altas, tienen en carpeta Eduardo Águila y José Pachuca, y las bajas.

Gilberto Sepúlveda saldría de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Uno de los futbolistas que tiene todos los números para salir del Guadalajara en el próximo mercado de pases es Gilberto Sepúlveda. Según lo informado por Alex Ramírez, FC Juárez, Mazatlán y Tijuana estarían interesados en contar con el Tiba para el próximo campeonato.

“Hay equipos que interesan en pretender sus servicios. Tijuana es uno de los interesados en los servicios del defensa central. Hay otro que es Bravo de Juárez que pudiera ser el destino del Tiba Sepúlveda. Los dos primeros serían en venta definitiva en derecho, (…) Mazatlán es otro de los equipos que está interesado en el Tiba Sepúlveda, pero aquí no habría dinero”, reportó Alex Ramírz en su canal de YouTube.

Los números de Gilberto Sepúlveda en el Apertura 2025

Hasta el momento Gilberto Sepúlveda suma 350 minutos de juego tras participar en siete partidos del Apertura 2025 de los cuales solamente fue titular en cuatro encuentros. A su vez, vio acción en la Leagues Cup 2025 y fue señalado en el segundo partido debido a que anotó un gol en propia meta ante Charlotte FC.