El partido de mañana ante Pachuca será clave para las aspiraciones de Chivas, que necesita ganar para depender de sí mismo y quedarse con el sexto lugar de la Tabla General, lo que le daría acceso directo a la Liguilla del Apertura 2025 sin pasar por el Play-In. Por ello, Gabriel Milito deberá echar mano de sus mejores hombres para intentar llevarse los tres puntos del Estadio Hidalgo.

La buena noticia para el Rebaño Sagrado es que recuperará a tres jugadores importantes para este compromiso: Alan Mozo, Javier Hernández y Richard Ledezma. Con su regreso, Milito contará con más variantes tanto en el once titular como en la banca, especialmente en la lateral derecha, donde Mozo y Ledezma pueden desempeñarse con solvencia.

Alan Mozo ya entrena al parejo de sus compañeros

Mozo se encontraba fuera de actividad desde el amistoso ante León en septiembre, debido a una lesión que incluso requirió intervención quirúrgica. Por su parte, Chicharito descansó los últimos dos partidos —ante Querétaro y Atlas— para equilibrar sus cargas físicas, mientras que Ledezma ya cumplió su partido de suspensión tras la expulsión que sufrió precisamente frente a los Gallos Blancos.

De momento, todo indica que Richard Ledezma sería el titular frente a Pachuca, ya que venía siendo parte del once inicial rojiblanco y atraviesa un mejor ritmo futbolístico. Sin embargo, la confirmación oficial del once se dará una hora antes del partido, cuando el cuerpo técnico revele la alineación final.

¿Cuándo y por dónde se podrá ver el Pachuca vs Chivas de la Jornada 16?

El duelo Pachuca vs Chivas se disputará este domingo 2 de noviembre a las 7:00 p.m., y aunque existieron dudas sobre la transmisión, el encuentro podrá verse de manera gratuita a través de la plataforma Tubi, disponible en cualquier dispositivo inteligente con conexión a internet.