Antes de partir al estado de Hidalgo para enfrentar a los Tuzos del Pachuca, dentro de la Fecha 16 del Torneo Apertura 2025, el Club Deportivo Guadalajara dio a conocer por medio de uncomunicado la convocatoria de Gabriel Milito y en ella destaca la ausencia de Alan Pulido.

El atacante mexicano casi no ha visto acción este semestre debido a su bajo rendimiento futbolístico. Apenas ha sumado 249 minutos, divididos en cinco compromisos, dos de ellos como titular.

Para variar, en la celebración de Halloween en Verde Valle uno de sus compañeros confirmó que se sigue saliendo de fiesta después de ver el traje que utilizó: “Era con disfraz, wey. Así sale en las noches el cabrón”, se escucha en el video que compartió Chivas en sus diferentes redes sociales.

Cabe mencionar que la última vez que se le vio de fiesta a Alan Pulido fue la semana pasada, en el concierto de Christian Nodal cen el Palenque de las Fiestas de Octubre de 2025, de cara al Clásico Tapatío, donde por cierto fue convocado, pero no vi ningún minuto.

¿Cuándo es el partido entre Pachuca y Chivas?

El partido entre los Tuzos del Pachuca y el Club Deportivo Guadalajara, correspondiente a la Fecha 16 del Torneo Apertura 2025, se llevará a cabo este doningo 2 de octubre en la cancha del Estadio Hidalgo, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Caliente TV.