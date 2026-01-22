Raúl Rangel vive días clave con la Selección Mexicana, concentrado para los compromisos ante Panamá y Bolivia, en un contexto muy particular. Cada entrenamiento y cada partido cuentan en la competencia interna que mantiene con Luis Ángel Malagón por la titularidad en el Tri, una batalla que Javier Aguirre ha decidido llevar con calma y sin definir aún a un guardián indiscutible.

Sin embargo, el Tala recibió una noticia inmejorable. De acuerdo con información de TUDN, todo apunta a que Raúl Rangel será el portero titular ante Panamá la noche de este jueves, una oportunidad de oro para ganar puntos en una carrera que, todo indica, se extenderá prácticamente hasta los días previos al Mundial.

En el día de medios previo al partido, Javier Aguirre fue claro al hablar de sus porteros. El estratega confesó que tanto Rangel como Malagón están “un paso adelante” del resto y tienen prácticamente asegurado su lugar rumbo a la Copa del Mundo. Eso sí, el Vasco evitó definir a un titular fijo, una estrategia que parece buscar mantener la competencia interna al máximo nivel.

Otro futbolista que pinta para salir de inicio es Richard Ledezma, quien recientemente completó su One Time Switch y ya puede representar oficialmente a la Selección Mexicana, incluso pensando en el Mundial. Tendrá pocos meses para convencer a Aguirre, especialmente en una lateral derecha que no ha terminado de consolidarse en el Tri.

Armando González iría a la banca contra Panamá, Germán Berterame sería titular

A pesar de la ilusión de la afición rojiblanca, Armando González no tendría un rol protagónico de inicio ante Panamá. Según los mismos reportes de TUDN, Germán Berterame sería el delantero titular, por lo que la Hormiga podría esperar su oportunidad desde la banca o ser considerado como titular frente a Bolivia en el segundo compromiso de esta gira.